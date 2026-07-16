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Общество

Кабмин одобрил меры по стабилизации рынка топлива в РФ

РИА: правительство одобрило меры по стабилизации цен на топливо
Константин Михальчевский/РИА Новости

Российское правительство утвердило комплекс мер для стабилизации цен на нефтепродукты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве.

Решение было принято в ходе заседания под руководством премьер-министра Михаила Мишустина. Повестка встречи включала рассмотрение поправок к федеральному законопроекту, целью которых является регулирование стоимости горюче-смазочных материалов.

«Меры одобрены», — отметил собеседник агентства.

8 июля вице-премьер Александр Новак на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным констатировал, что, несмотря на определенную стабилизацию, ситуация на топливном рынке остается сложной.

По словам Новака, для улучшения ситуации правительство распорядилось максимально увеличить загрузку действующих нефтеперерабатывающих заводов и вывести на рынок имеющиеся запасы топлива. Также было принято решение сократить периоды проведения ремонтных работ на НПЗ, перенеся часть планового обслуживания на более поздний период.

Ранее более 10 топливных компаний в регионах получили предупреждения ФАС из-за цен.

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