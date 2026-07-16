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Вице-премьер назвал сроки открытия трассы М-12 «Восток» до Тюмени

Хуснуллин: трасса М-12 «Восток» до Тюмени будет открыта в декабре 2026 года
Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину, что открытие трассы М-12 «Восток» до Тюмени планируется в декабре 2026 года. Об этом сообщает ТАСС.

«Декабрь. Пока идем по графику, у нас все шансы есть», — сказал он, отвечая вопрос главы государства.

В августе прошлого года Хуснуллин сообщил, что на скоростной трассе М-12 «Восток» появилась музыкальная разметка.

В марте текущего года Путин дал старт движению беспилотных грузовиков по трассе М-12 «Восток». Тогда он отметил, что единый коридор беспилотных грузовых перевозок соединит Санкт-Петербург и Казань, а в перспективе география применения этого транспорта будет распространена и на другие крупные федеральные трассы.

Ранее Минтранс решил ввести новые скоростные ограничения на трассах из-за пробок, ям и близости школ.

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