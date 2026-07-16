В Крыму сообщили о решении субсидировать закупки топлива

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил в своем канале на платформе «Макс», что власти приняли решение о субсидировании закупок топлива для республики в рамках поручения президента Росиии Владимира Путина.

По словам Аксенова, в настояще время федеральные органы власти завершают проработку поручения главы государства.

«Рассчитываем, что к понедельнику этот вопрос будет решен окончательно», — написал глава Крыма.

13 июля пресс-служба Кремля сообщила что в России ведется разработка защищенной системы снабжения Крыма топливом.

4 июля Путин подписал закон, направленный на стабилизацию ситуации с топливом на российском рынке и поддержку отечественных нефтеперерабатывающих предприятий. Согласно указу, правительство будет определять виды топлива, допущенные к обороту в стране.

Документом допускается смешение прямогонного бензина с иными компонентами для производства высокооктанового автомобильного бензина. При этом такой прямогонный бензин будет учитываться в объемах произведенного автомобильного бензина, а акциз — включаться в стоимость полученного таким образом автобензина.

Ранее в 13 регионах России сократились очереди на заправку.