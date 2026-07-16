На трассе М-8 на выезде из Ярославля восстановили двжиение после атаки БПЛА

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил в своем канале на платформе «Макс», что движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы на трассе М-8 было восстановлено после отмены беспилотной опасности.

«В Ярославле перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой снято», — сказано в сообщении главы региона.

Беспилотная угроза была объявлена в Ярославской области в шесть утра и действовала более шести часов. По информации Евраева, за это время были сбиты 54 дрона. В результате атаки один мужчина не выжил и еще четверо человек получили ранения. Для обеспечения безопасности было перекрыто движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы, начиная от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.

Утром 16 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с вечера среды до 9:00 четверга в направлении Московского региона летело более 200 украинских беспилотников. По его словам, большую часть дронов нейтрализовали силы противовоздушной обороны на дальних подступах.

Ранее ВСУ обстреляли «Градами» Брянскую область.