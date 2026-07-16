Собянин сообщил о сотнях дронов, летевших в сторону Московского региона

Собянин: более 200 БПЛА летели на Московский регион, 10 уничтожены на подлете

С вечера 15 июля до 9:00 16 июля в направлении Московского региона летело более 200 украинских беспилотников. Об этом в «Макс» сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, большую часть БПЛА нейтрализовали силы противовоздушной обороны (ПВО) на дальних подступах. При этом 10 украинских дронов сбили на подлете к Москве, добавил столичный градоначальник.

По информации Минобороны, минувшей ночью средства ПВО России уничтожили 375 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами.

Уточняется, что массированную атаку отражали с 21:00 мск 15 июля до 08:00 мск 16 июля. За это время дроны сбили в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областях.

Кроме того, беспилотники уничтожили над Московской областью, Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом. Помимо суши, БПЛА обнаружили над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее Собянин сообщил об уничтожении шести беспилотников на подлете к Москве.