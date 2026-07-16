При атаке беспилотников на Ярославскую область погиб человек

Евраев: один человек погиб и четверо пострадали при атаке БПЛА под Ярославлем

В Ярославской области в результате массированной атаки беспилотников погиб один человек, еще четверо получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

По его словам, атака началась ранним утром. Во время первой волны силы противовоздушной обороны уничтожили 19 беспилотных летательных аппаратов.

Губернатор уточнил, что жертвой атаки стал мужчина. Еще четверо мужчин пострадали. Всем им оказана необходимая медицинская помощь. Трое пострадавших после осмотра были отпущены без госпитализации, один остается на стационарном лечении.

Евраев также сообщил, что военные продолжают работу по отражению атаки беспилотников.

По информации Минобороны, в ночь на 16 июля средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 375 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами.

Массированную атаку отражали с 21:00 мск 15 июля до 08:00 мск 16 июля. За это время дроны сбили в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областях.

Ранее ВСУ обстреляли «Градами» Брянскую область.