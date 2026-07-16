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Общество

ВСУ обстреляли «Градами» Брянскую область

Ковальчук: два человека погибли в результате атаки ВСУ на Брянскую область
Stringer/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью РСЗО «Град» ударили по брянскому поселку Суземка. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

По его словам, в результате атаки погибли два мирных жителя — пятнадцатилетняя девочка и ее бабушка. Еще одна жительница поселка получила ранения, ее госпитализировали.

Ковальчук уточнил, что, предварительно, снарядами один дом был полностью уничтожен.

«Повреждены четыре дома, хозпостройки, гражданский автомобиль и трактор», — добавил врио главы региона.

По информации Минобороны, минувшей ночью средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили 375 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами.

Уточняется, что массированную атаку отражали с 21:00 мск 15 июля до 08:00 мск 16 июля. За это время дроны сбили в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областях.

Кроме того, беспилотники уничтожили над Московской областью, Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом. Помимо суши, БПЛА обнаружили над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее в Ярославской области из-за атаки БПЛА перекрыли движение в сторону Москвы.

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