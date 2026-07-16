Стало известно, когда депортируют россиян, задержанных в Стамбуле за чтение библии

Россиян которые были задержаны в стамбульском соборе за чтение Библии, планируется депортировать на родину 17 июля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники.

«Депортация планируется в пятницу», — сказали агентству.

14 июля сообщалось, что супружескую пару из России задержали в Стамбуле за чтение Библии в Большой мечети Айя-София (собор Святой Софии) и поместили в изолятор для иностранцев. Генконсульство РФ в Стамбуле сообщило, что занимается судьбой задержанных туристов. А в Госдуме считают, что россияне «не совершили никакого преступления».

32-летний Игорь и 35-летняя Виктория прилетели в Турцию на отдых из Москвы. На следующий день они пришли в собор , где мужчина начал читать Библию, которую принес с собой. После этого супругов «сразу окружили и повели вниз, из мечети наружу», поделился Игорь. Затем их привезли в полицейский участок в районе Фатих и заставили сдать вещи для описи.

Согласно полицейскому протоколу, Виктория заявила, что не знала о запрете на чтение Библии. Женщина утверждает: книгу читал только ее муж, а она лишь изредка заглядывала в текст. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее туриста задержали из-за фото самолетов, сделанных в аэропорту Крита.