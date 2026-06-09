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Туриста задержали из-за фото самолетов, сделанных в аэропорту Крита

На Крите задержали туриста, который фотографировал самолеты в аэропорту
teal sun/Shutterstock/FOTODOM

Немецкий турист был арестован на Крите по подозрению в шпионаже после съемки военных самолетов в аэропорту. Об этом сообщила газета Kathimerini.

Днем 6 июня 56-летнего мужчину задержали в аэропорту Ханья — совместного военно-гражданского объекта. По данным полиции, он использовал профессиональную камеру для съемки по периметру аэропорта. При осмотре устройства были обнаружены фотографии военных самолетов и зон ограниченного доступа.

В первоначальном заявлении подозреваемый отрицал шпионские намерения, заявив, что приехал на Крит в отпуск с женой и дочерью. Он пояснил, что не знал о строгих ограничениях и делал фотографии из-за увлечения воздушными судами.

Тем не менее иностранцу предъявили обвинения в шпионаже и забрали фотокамеру. Он должен предстать перед судом 9 июня. Какое наказание грозит немцу, не уточняется.

До этого россиянин прилетел во Вьетнам и попался на кражах чемоданов прямо в аэропорту. По данным СМИ, мужчина намеренно прилетал в страну из Бангкока, чтобы совершать преступления. Как правило, он забирал с ленты чемоданы пассажиров других рейсов и сразу улетал в Таиланд. Добычей вора стали не только одежда туристов, но и золотые украшения, дорогая электроника и наличные деньги. После жалоб путешественников на отсутствие багажа вьетнамские полицейские вышли на мужчину и задержали его во время очередного прилета.

Ранее россиянин напал на полицейского в первый день отдыха на Северном Кипре.

 
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