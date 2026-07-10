Стало известно, из-за чего зумеры и миллениалы увольняются

Зумеры (1997–2012 года рождения) чаще увольняются из-за жесткого контроля и отсутствия гибкости, а миллениалы (1981–1996) — дольше терпят перегрузки и в итоге выгорают. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор по продукту ИИ-платформы кадровой аналитики «КвантИнсайт» компании «Стахановец» Карина Остроносова.

Она сослалась на данные компании, согласно которым 83,7% наемных сотрудников в России находятся в зоне терпимого напряжения — работают на пределе психических и физических ресурсов. При этом 42% зумеров и 45% миллениалов при смене работы называют одной из причин выгорание.

«Миллениалы застали переход от аналогового мира к цифровому, они адаптировались. Зумеры родились уже в цифровой реальности — для них мгновенный доступ, горизонтальные коммуникации и отсутствие посредников — это норма. Если молодой специалист сталкивается с длинными согласованиями и устаревшими регламентами, он воспринимает это не как порядок, а как неэффективность. Миллениал в такой ситуации скорее смирится и перегорит. Зумер — уволится. Это не про лень или амбиции. Это про разные привычки и разные ожидания от работы», — отметила Остроносова.

Она считает, что единой стратегии удержания сотрудников больше недостаточно: зумерам нужны гибкость, прозрачные правила и быстрая обратная связь, а миллениалам — справедливое вознаграждение, признание заслуг и защита от переработок.

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