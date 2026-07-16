В Саратовской области сообщили о пострадавших во время атак БПЛА

Прокуратура: при атаке БПЛА на Энгельс есть пострадавшие

В Саратовской области заявили о пострадавших во время атак БПЛА на Энгельс. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

«В результате атаки в городе Энгельсе повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Есть пострадавшие», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратура контролирует соблюдение прав граждан в связи с атакой дронов. По данным ведомства, обеспечено взаимодействие со всеми уполномоченными ведомствами.

Утром в четверг дроны атаковали Саратовскую область. Во время нее в Энгельсе была повреждена гражданская инфраструктура.

В Минобороны России заявили, что средства противовоздушной обороны в ночь на 16 июля уничтожили 375 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В частности, дроны были перехвачены в Саратовской области.

Ранее Керчь была полностью обесточена из-за атак БПЛА.