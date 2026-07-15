Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса Надеждина
Армия

В результате атак беспилотников Керчь оказалась полностью обесточена

Глава администрации Кошель: Керчь полностью обесточена из-за атак БПЛА
Proxima Studio/Shutterstock/FOTODOM

Глава администрации Керчи Иван Кошель сообщил в своем канале в «Максе», что город полностью обесточен в результате атак украинских дронов.

«В результате вражеской атаки БПЛА Керчь полностью обесточена, органы жизнеобеспечения работают за счет резервных источников питания», — заявил он.

Кошель добавил, что в аварийно-восстановительных работах задействовали все соответствующие службы, а основные городские системы переведены на работу при помощи резервных источников питания.

Накануне мэр Горловки в Донецкой народной республике (ДНР) Иван Приходько сообщил, что город полностью обесточен в результате аварии.

12 июля губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что городу значительно снизили лимит потребляемой мощности из-за серьезной аварии на магистральных сетях за пределами региона. Глава населенного пункта отметил, что местным жителям следует быть готовыми отключению электричества на примерно шесть часов. Если же свет дома есть, то он будет подаваться в течение двух часов, после чего последует отключение.

Ранее ВСУ повторно атаковали дронами два танкера в Таганрогском заливе.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 15 июля. Новая льгота по ипотеке, сокращение очередей на заправках и расширенный редактор статей в Telegram
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!