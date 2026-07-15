В результате атак беспилотников Керчь оказалась полностью обесточена

Глава администрации Керчи Иван Кошель сообщил в своем канале в «Максе», что город полностью обесточен в результате атак украинских дронов.

«В результате вражеской атаки БПЛА Керчь полностью обесточена, органы жизнеобеспечения работают за счет резервных источников питания», — заявил он.

Кошель добавил, что в аварийно-восстановительных работах задействовали все соответствующие службы, а основные городские системы переведены на работу при помощи резервных источников питания.

Накануне мэр Горловки в Донецкой народной республике (ДНР) Иван Приходько сообщил, что город полностью обесточен в результате аварии.

12 июля губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что городу значительно снизили лимит потребляемой мощности из-за серьезной аварии на магистральных сетях за пределами региона. Глава населенного пункта отметил, что местным жителям следует быть готовыми отключению электричества на примерно шесть часов. Если же свет дома есть, то он будет подаваться в течение двух часов, после чего последует отключение.

Ранее ВСУ повторно атаковали дронами два танкера в Таганрогском заливе.