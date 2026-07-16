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Армия

За ночь над Россией уничтожили сотни украинских беспилотников

Минобороны сообщило об уничтожении 375 БПЛА за ночь над регионами России
Inna Varenytsia/Reuters

Средства противовоздушной обороны России за ночь уничтожили 375 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным военного ведомства, массированную атаку отражали с 21:00 мск 15 июля до 08:00 мск 16 июля. За это время дежурные дроны перехватили и уничтожили в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областях.

Кроме того, беспилотники уничтожили над Московской областью, Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом. Помимо суши, БПЛА обнаружили над акваториями Азовского и Черного морей.

Этой ночью на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыли движение транспорта в связи с атакой беспилотников. По словам губернатора Михаила Евраева, в целях обеспечения безопасности было перекрыта дорога на выезде из города от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.

Ранее Керчь была полностью обесточена из-за атак БПЛА.

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