За ночь над Россией уничтожили сотни украинских беспилотников

Минобороны сообщило об уничтожении 375 БПЛА за ночь над регионами России

Средства противовоздушной обороны России за ночь уничтожили 375 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным военного ведомства, массированную атаку отражали с 21:00 мск 15 июля до 08:00 мск 16 июля. За это время дежурные дроны перехватили и уничтожили в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областях.

Кроме того, беспилотники уничтожили над Московской областью, Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом. Помимо суши, БПЛА обнаружили над акваториями Азовского и Черного морей.

Этой ночью на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыли движение транспорта в связи с атакой беспилотников. По словам губернатора Михаила Евраева, в целях обеспечения безопасности было перекрыта дорога на выезде из города от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.

Ранее Керчь была полностью обесточена из-за атак БПЛА.