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Общество

Диетолог ответила, сколько арбуза можно съесть за раз без вреда для здоровья

Диетолог Кованова: за раз без вреда для здоровья можно съесть 500 г арбуза
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

В среднем взрослому человеку без вреда для здоровья можно съедать не более 500 г мякоти арбуза за раз. Об этом aif.ru рассказала диетолог-нутрициолог Софья Кованова.

Она подчеркнула, что арбузы представляют собой простые углеводы и не являются водой, поэтому важно вписывать их в БЖУ, если человек следит за весом. По ее словам, некоторым людям стоит в целом отказаться от употребления этой ягоды.

«Арбузы противопоказаны при обострениях гастрита или панкреатита, выраженной почечной недостаточности. Кроме того, эти ягоды не нужно употреблять, если есть ограничения по калорийности или углеводам», — добавила Кованова.

Гастроэнтеролог, врач — эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух до этого говорила, что некоторым людям не рекомендуется есть арбуз – при определённых заболеваниях это лакомство противопоказано. В первую очередь это касается диабетиков, которым следует учитывать высокий гликемический индекс и обилие легкоусвояемых сахаров, которые могут резко поднять уровень глюкозы в крови.

Ранее россиянам объяснили, когда можно без риска купить спелый российский арбуз.

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