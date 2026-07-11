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Общество

Россиянам объяснили, когда можно без риска купить спелый российский арбуз

Врач Праздников: сезон спелых российских арбузов начнется в июле-августе
Павел Лисицын/РИА Новости

Купить зрелый российский арбуз без риска для здоровья можно будет в июле-августе, рассказал ТАСС доктор медицинских наук, вице-президент Общества врачей России и председатель Партии пенсионеров Эрик Праздников.

Он посоветовал повременить с приобретением арбузов до конца июля. Самые же удачные покупки, по словам медика, приходятся на август.

«Именно в этот период в большинстве регионов России идет массовый сбор урожая и вероятность приобрести спелый плод, созревший естественным образом, наиболее высока», — сказал он.

Специалист добавил, что пик арбузов продлится до начала осени. Тогда будет больше выбор, вкус — лучше, а цена — ниже. Можно купить хороший арбуз и в конце сентября — октябре при соблюдении условий хранения.

«Высокое содержание нитратов может встречаться в любой период сезона, если производитель нарушал технологию выращивания», — развеял врач миф о «напичканных нитратами» ранних арбузах.

До этого диетолог-нутрициолог Софья Кованова заявила, что при покупке раннего арбуза важно оценить внешний вид ягоды и выбрать ту, у которой плотная кожура, без дефектов, вмятин и надрезов. Цвет должен быть ровным, на арбузе могут быть желтые пятна. Она посоветовала обращать внимание на запах и опасаться кисловатого аромата.

Ранее врач рассказала, при каких заболеваниях противопоказан арбуз.

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