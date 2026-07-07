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Врач рассказала, при каких заболеваниях противопоказан арбуз

Врач Кашух: при мочекаменной болезни и диабете арбуз противопоказан
Kosoff/Shutterstock/FOTODOM

Некоторым людям не рекомендуется есть арбуз – при определённых заболеваниях это лакомство противопоказано. В первую очередь это касается диабетиков, которым следует учитывать высокий гликемический индекс и обилие легкоусвояемых сахаров, которые могут резко поднять уровень глюкозы в крови, предупредила в беседе с RT гастроэнтеролог, врач — эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

Помимо диабета, среди противопоказаний она также выделила мочекаменную болезнь и другие почечные патологии, пояснив, что арбуз оказывает на организм мощный мочегонный эффект. Кроме того, в нём много калия, что также усиливает нагрузку на выделительную систему.

«В периоды обострения панкреатита, при гестозе у беременных, а также в случае аллергии арбуз также лучше исключить из меню», — добавила Кашух.

При отсутствии противопоказаний арбуз также следует есть в меру – взрослому рекомендуется употреблять не более 400 г овощей и фруктов в день. Что касается детей, то им можно давать арбуз в возрасте от года при отсутствии проблем с ЖКТ и других недугов.

Врач посоветовала есть арбуз в первой половине дня, отметив, что в противном случае частые позывы к мочеиспусканию негативно отразятся на качестве сна.

До этого главный внештатный диетолог Минздрава Приморья Ольга Ямилова рассказала, что безопасная разовая порция арбуза составляет 200–300 граммов мякоти, то есть два-три ломтика. Она добавила, что в день взрослому допустимо употреблять до 500–800 граммов арбуза, причём это количество лучше делить на два-три приёма пищи.

Ранее стало известно, что в России вдвое снизились цены на арбузы к началу июля.

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