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Общество

В Рособрнадзоре объяснили, почему ЕГЭ по обществознанию сохранят

Рособрнадзор: ЕГЭ по обществознанию сохранят из-за требований вузов
Виталий Аньков/РИА Новости

Вопрос об отмене Единого государственного экзамена по обществознанию в России не рассматривается. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

По его словам, сохранение экзамена связано с тем, что результаты ЕГЭ по обществознанию необходимы для поступления на ряд специальностей. В частности, этот предмет остается одним из базовых при поступлении на направления, связанные с юриспруденцией и правом.

С 1 сентября 2025 года предмет перестали преподавать для учеников 6–8 классов. В с 1 сентября 2027 года обществознание будет преподаваться только в 9-11-х классах. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что ведомство подготовило единые учебники по этому предмету для учащихся трех последних классов. Из программы по обществознанию, по его словам, исключено дублирование содержания других предметов, но усилены основные темы обществознания.

Кроме того, Минпросвещения сократило количество часов на изучение обществознания в школах. В 9-х и 11-х классах на обществознание будет отводиться всего один час в неделю, для десятых классов — два часа.

Ранее Рособрнадзор назвал предметы, которые чаще всего пересдают на ЕГЭ.

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