Рособрнадзор назвал предметы, которые чаще всего пересдают на ЕГЭ

На пересдачу единого государственного экзамена (ЕГЭ) по обществознанию подали заявления порядка 33 тысяч выпускников, из-за чего предмет стал самым востребованным для пересдачи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Рособрнадзор.

Вторым по популярности предметом пересдачи стал русский язык — на него подали около 24 тысяч заявлений. Третье место заняла информатика — на пересдачу подали свыше 23 тысяч заявлений.

Всего в 2026 году заявлений на пересдачу одного из предметов ЕГЭ подали порядка 149 тысяч выпускников. Это на 6 тысяч больше, чем в 2025 году.

Накануне глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что почти 10 тысяч российских школьников набрали на ЕГЭ по сто баллов, тем самым продемонстрировав рост качества образования в стране. По словам министра, общее число результатов единого госэкзамена, оцененных в 100 баллов, составило 9777.

Ранее в Госдуме предложили отменить ЕГЭ.