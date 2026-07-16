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Общество

В двух столичных аэропортах сняли ограничения на полеты

Росавиация: в Шереметьево и Домодедово сняты временные ограничения на полеты
Fasttailwind/Shutterstock/FOTODOM

Столичные аэропорты Шереметьево и Домодедово возобновили прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

Сообщение о снятии ограничений на полеты было опубликовано в 07:59 мск в официальном канале ведомства в «Макс». В Росавиации уточнили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

Сегодня ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили шесть беспилотников, летевших на столицу. По его словам, на местах падения обломков работают сотрудники экстренных служб.

Этой же ночью силы ПВО уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов над Тульской областью, заявил губернатор региона Дмитрий Миляев. По предварительной информации, в результате произошедшего никто не пострадал.

Миляев уточнил, что, по предварительным данным, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

Ранее ВСУ повторно атаковали дронами два танкера в Таганрогском заливе.

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