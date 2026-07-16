Губернатор Тульской области рассказал о сбитых БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Тульской областью. Об этом заявил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, в результате произошедшего никто не пострадал.

Миляев уточнил, что, по предварительным данным, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

До этого сообщалось, что в Саратовской области произошли взрывы на фоне угрозы атаки беспилотников. Также взрывы прозвучали в городе Энгельсе.

Утром 15 июля в Минобороны РФ рассказали, что дежурные средства ПВО в течение ночи сбили 93 украинских дрона над территорией страны. Атака продолжалась в период с 20:00 мск 14 июля до 7:00 мск 15 июля. ВСУ использовали беспилотники самолетного типа. Часть воздушных целей нейтрализовали в Крыму, Краснодарском крае, столичном регионе, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Кроме того, БПЛА были уничтожены в Ростовской, Белгородской, Курской и Брянской областях.

Ранее ВСУ повторно атаковали дронами два танкера в Таганрогском заливе.