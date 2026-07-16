Собянин сообщил об уничтожении шести беспилотников на подлете к Москве

Собянин: на подлете к Москве сбили шесть украинских беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили шесть беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил в канале в «Максе» мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, беспилотные летательные аппараты были сбиты силами ПВО Минобороны России при попытке подлета к городу.

Собянин также сообщил, что на местах падения обломков работают сотрудники экстренных служб.

Этой же ночью силы ПВО уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов над Тульской областью, заявил губернатор региона Дмитрий Миляев. По предварительной информации, в результате произошедшего никто не пострадал.

Миляев уточнил, что, по предварительным данным, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

До этого сообщалось, что в Саратовской области произошли взрывы на фоне угрозы атаки беспилотников. Также взрывы прозвучали в городе Энгельсе.

Ранее ВСУ повторно атаковали дронами два танкера в Таганрогском заливе.