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Общество

В России оценили вероятность новой пандемии из-за Эболы

Академик РАН Онищенко: Эбола опасна, но пандемии не вызовет
Нина Зотина/РИА Новости

Лихорадка Эбола остается крайне опасным инфекционным заболеванием, однако не обладает потенциалом для возникновения новой мировой пандемии. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По словам специалиста, против вируса Эбола уже разработана вакцина. Он отметил, что заболевание передается контактным путем, из-за чего представляет серьезную опасность, однако не способно стать глобальной пандемической угрозой.

Онищенко подчеркнул, что, несмотря на высокую опасность инфекции, она не сможет приобрести пандемический характер.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией, представляющей угрозу для других стран. При этом ВОЗ оценивает региональный риск распространения вируса как высокий.

Руководитель программы по чрезвычайным ситуациям международной гуманитарной организации «Врачи без границ» (MSF) Триш Ньюпорт признал, что сдерживать вспышку Эболы в ДР Конго становится все сложнее.

Ранее Роспотребнадзор оценил риск распространения лихорадки Эбола в РФ.

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