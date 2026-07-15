Специалисты сделали пугающее заявление о масштабах вспышки Эболы

«Врачи без границ»: сдерживать вспышку Эболы в ДР Конго становится все сложнее

Сдерживать вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике (ДР) Конго становится все сложнее по мере ее распространения. Об этом заявила руководитель программы по чрезвычайным ситуациям международной гуманитарной организации «Врачи без границ» (MSF) Триш Ньюпорт.

«Все больше людей заражаются, <...> ситуацию становится все сложнее взять под контроль», — сказала она.

В MSF отметили, что менее чем за пять недель число подтвержденных случаев Эболы в ДР Конго возросло с 650 почти до 2 тыс., а число жертв увеличилось более чем в пять раз — с 130 до более чем 700.

13 июля стало известно, что вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго распространилась на две новые провинции: Верхнее Уэле и Чопо.

17 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку лихорадки Эбола в ДР Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Против распространяющегося штамма «Бундибугио» не существует одобренных методов лечения и вакцин. Поэтому зараженным оказывается паллиативная медицинская помощь, включающая изоляцию, восполнение потерь жидкости и обезболивание.

Ранее начались первые в мире испытания вакцины против свирепствующего в Африке штамма Эболы.