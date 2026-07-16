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Общество

В Пермском крае сошли с рельсов грузовые вагоны

В Пермском крае сошли с рельсов три вагона поезда с глиноземом
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

В Пермском крае сошли с рельсов несколько вагонов грузового поезда. Об этом сообщается на сайте Свердловской железной дороги.

Авария произошла 15 июля в 23:31 мск на двухпутном электрифицированном участке Кишерть — Шумково. В результате нее сошли с рельсов три вагона с глиноземом и одна секция локомотива.

Пострадавших нет. Для устранения последствий аварии к месту схода направлена восстановительная техника. Обстоятельства происшедшего уточняются. Возможны задержки пассажирских составов.

11 июля сообщалось, что в Красноярском крае на станции Стайный произошел сход 15 вагонов грузового поезда, перевозившего уголь.

2 июля в Татарстане два вагона хозяйственного поезда сошли с рельсов, что привело к задержкам пяти пассажирских поездов. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в США с рельсов сошел поезд c опасными материалами.

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