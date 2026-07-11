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Общество

В Красноярском крае сошли с рельсов 15 вагонов грузового поезда

Под Красноярском сошли с рельсов 15 вагонов грузового поезда с углем
Anastasiya_Rav/Shutterstock/FOTODOM

В Красноярском крае на станции Стайный произошел сход 15 вагонов грузового поезда, перевозившего уголь. Об этом сообщили в пресс-службе Красноярской железной дороге.

В результате происшествия никто не пострадал, угрозы для окружающей среды нет. По данным железнодорожного ведомства, в результате аварии не было зафиксировано пострадавших среди работников железной дороги и других людей. Также отсутствует угроза экологической безопасности.

Для ликвидации последствий на место происшествия направили три восстановительных состава. Специалисты проводят необходимые работы по восстановлению движения и устранению последствий схода вагонов.

В Красноярской железной дороге предупредили, что из-за инцидента возможны задержки пассажирских поездов. Пассажирам рекомендуется учитывать изменения в расписании.

До этого в Татарстане перевернулся междугородний автобус. По информации регионального МЧС, в момент аварии в автобусе находились 46 человек, в том числе два водителя и двое детей. Дети в результате ДТП не пострадали. Пострадавших доставили в медсанчасть в Альметьевске.

Ранее МЧС показало фото с места смертельного ДТП с грузовиком и автобусом в Кузбассе.

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