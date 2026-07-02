В Татарстане из-за схода вагонов задержали пассажирские поезда

МЧС по Татарстану: два вагона хозяйственного поезда сошли с рельсов

В Татарстане два вагона хозяйственного поезда сошли с рельсов, в результате чего задерживаются пять пассажирских поездов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

В ведомстве уточнили, что также задерживаются две электрички. Сход двух вагонов в составе из 61 вагона произошел в 03:53 часа мск.

«Произошла задержка двух пригородных электричек от 50 минут до 1 часа 45 минут и пяти пассажирских поездов дальнего следования от полутора до двух часов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Накануне несколько вагонов грузового поезда с «опасными материалами» сошли с рельсов в Бенсалеме в американском штате Пенсильвания. Как уточнили в правоохранительных органах, с рельсов сошли 13 вагонов из 72. При этом эвакуация изначально была проведена, но позднее данное указание отменили.

В результате инцидента пострадавших нет.

Ранее вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Кузбассе.