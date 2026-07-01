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Общество

В США с рельсов сошел поезд c опасными материалами

В Пенсильвании с рельсов сошли вагоны поезда c опасными материалами
Bensalem Police

Несколько вагонов грузового поезда с «опасными материалами» сошли с рельсов в Бенсалеме в американском штате Пенсильвания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

Как уточнили в правоохранительных органах, с рельсов сошли 13 вагонов из 72.

«На трех сошедших с рельсов вагонах были таблички с обозначением опасных материалов... Ни в одном из вагонов с опасными материалами не было утечки, и угрозы общественной безопасности нет», — подчеркнули в полиции.

При этом эвакуация изначально была проведена, но позднее данное указание отменили.

В результате инцидента пострадавших нет.

В мае четыре грузовых вагона сошли с железнодорожных рельсов в Челябинской области. Уральская транспортная прокуратура уточнила, что инцидент произошел утром на станции Северная в границах инфраструктуры необщего пользования ПАО «Челябинский металлургический комбинат». Сошедшие с рельсов вагоны были загружены металлоизделиями. Их опрокидывания удалось избежать, подчеркивается в заявлении.

Ранее вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Кузбассе

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