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Общество

В Индии лев съел малолетнего паломника

В индийском Гуджарате 11-летний паломник не выжил при нападении льва
Shutterstock

На западе Индии, в штате Гуджарат, лев напал на 11-летнего паломника. Об этом сообщает газета Hindustan Times.

Мальчик вместе с семьей поднимался по лестнице на священную гору Гирнар. Во время подъема на него набросился лев и утащил в лес. Агрессию хищника, вероятно, спровоцировало неадекватное поведение паломников, которые светили фонариками на льва, дразнили его и громко кричали.

В ходе поисков растерзанное тело ребенка обнаружили в лесу. Сотрудникам лесного департамента удалось отловить трех львов. Их отправили для дальнейшего обследования в зоопарк Саккарбауг.

25 июня сообщалось, что в Индии лев утащил пятилетнего мальчика в джунгли и съел.

18 июня стало известно, что в индийском штате Уттар-Прадеш тигр-людоед напал на двух человек.

Ранее редчайший хищник съел 12-летнего мальчика и мужчину.

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