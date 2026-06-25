Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Землетрясение в ВенесуэлеВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Лев утащил пятилетнего мальчика в джунгли и съел

В Индии лев утащил пятилетнего мальчика в джунгли
Shutterstock

Пятилетний ребенок не выжил после встречи со львом ночью. Об этом сообщает DeshGujarat.

Инцидент произошел ночью в деревне Чатури. По данным издания, мальчик шел вместе с дедушкой домой, но в какой-то момент из темноты на них бросилась львица. Пожилой мужчина не успел отреагировать, и львица утащила ребенка в лес.

Родственник рассказал о ситуации сельчанам, и те бросились искать животное. Однако в результате мальчика без признаков жизни обнаружили в километре от деревни.

Сотрудники Лесного управления организовали отлов хищников на месте. Всего поймали пять львов.

Местные жители выразили недовольство работой Лесного управления. Они обвинили чиновников в том, что они не принимают необходимые меры безопасности несмотря на то, что на местности бродит большое количество львов.

Тем временем представители ведомства призвали местных жителей не выходить на улицу ночью без сопровождения и брать с собой фонари.

Ранее медведь напал на женщину и преследовал ее более 30 минут.

Комментарии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!