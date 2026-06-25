Лев утащил пятилетнего мальчика в джунгли и съел

Пятилетний ребенок не выжил после встречи со львом ночью. Об этом сообщает DeshGujarat.

Инцидент произошел ночью в деревне Чатури. По данным издания, мальчик шел вместе с дедушкой домой, но в какой-то момент из темноты на них бросилась львица. Пожилой мужчина не успел отреагировать, и львица утащила ребенка в лес.

Родственник рассказал о ситуации сельчанам, и те бросились искать животное. Однако в результате мальчика без признаков жизни обнаружили в километре от деревни.

Сотрудники Лесного управления организовали отлов хищников на месте. Всего поймали пять львов.

Местные жители выразили недовольство работой Лесного управления. Они обвинили чиновников в том, что они не принимают необходимые меры безопасности несмотря на то, что на местности бродит большое количество львов.

Тем временем представители ведомства призвали местных жителей не выходить на улицу ночью без сопровождения и брать с собой фонари.

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