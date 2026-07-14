Редчайший хищник съел 12-летнего мальчика и мужчину

В Индонезии тигр напал на мальчика и мужчину

В Индонезии два человека пострадали во время нападения тигра. Об этом сообщает Antara.

По данным агентства, первым пострадал 12-летний сын лесоруба. Он стоял около туалета и ждал одного из своих родственников, когда хищник набросился на него.

Спустя несколько дней животное атаковало 29-летнего молодого человека. Мужчина вышел ночью на улицу и тут же подвергся нападению. На следующий день его обнаружили без признаков жизни в лесу. При этом хищник съел часть туловища.

По словам представителей ответственных ведомств, речь идет о суматранском тигре. Это животное находится под угрозой исчезновения, так как осталось менее 400 особей.

Специалисты полагают, что на ребенка и мужчину напал один хищник. Они установили ловушки, чтобы поймать животное.

Известно, что тигры стали чаще появляться вблизи населенных пунктов в Индонезии. Из-за вырубки лесов территория естественной среды обитания для них сужается, поэтому они чаще показываются около городов.

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