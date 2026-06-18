Тигр-людоед напал на двух людей в Индии

Times of India: в Индии тигр-людоед за два дня растерзал мужчину и съел женщину

В штате Уттар-Прадеш в Индии ищут тигра-людоеда, который убил двух людей. Об этом сообщает The Times of India.

В публикации отмечается, что 14 июня животное напало и растерзало 60-летнего фермера, который собирал сахарный тростник тростник рядом с деревней Рамнагар. Уже на следующий день тигр напал и съел 50-летнюю женщину из соседней деревни. Позднее ее останки нашли местные жители.

Представители департамента лесного хозяйства штата предположили, что это один и тот же тигр, ведь места нападений находятся в 2,5 км друг от друга. Лесники установили в районе клетки с приманками, фотоловушки и постоянно осматривают территории при помощи дронов.

По данным издания, практически за два месяца шесть человек стали жертвами диких животных в том же районе.

В мае в Индии четыре женщины погибли из-за нападения тигра. Инцидент произошел в округе Чандрапур в индийском штате Махараштра. Группа женщин, состоявшая из 13 человек, занималась сбором листьев в лесу, когда на них внезапно напал тигр. Четыре пострадавшие скончались на месте происшествия, остальным девяти удалось спастись. Они начали кричать, призывая о помощи, и выбежали из леса.

Ранее горный лев напал на четырехлетнего ребенка в парке.