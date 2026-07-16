Смог от лесных пожаров в Канаде дошел до Нью-Йорка

В Нью-Йорке из-за смога от пожаров в Канаде власти раздают населению маски

Власти Нью-Йорка стали бесплатно раздавать горожанам маски из-за смога от лесных пожаров в Канаде. Об этом сообщает РИА Новости.

Маски можно получить в библиотеках во всех пяти округах города.

Сейчас из-за пожаров Манхэттен заволкло легкой дымкой. Ситуация усугубляется из-за стоящей в Нью-Йорке с начала июля сильной жары.

В канадской провинции Онтарио бушуют сильные лесные пожары с конца мая. Власти эвакуировали несколько населенных пунктов. В последние дни пожар усилился из-за сухой и ветренной погоды.

13 июля телеканал BFMTV сообщил, что во Франции площадь лесного пожара увеличилась до 1 тыс. га. На фоне происшествия было снова остановлено движение поездов на участке высокоскоростной линии «Юго-Восток». В результате задержки на некоторых направлениях составляют более трех с половиной часов.

Ранее были подсчитаны потери Европы из-за аномальной жары.