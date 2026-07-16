Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Смог от лесных пожаров в Канаде дошел до Нью-Йорка

В Нью-Йорке из-за смога от пожаров в Канаде власти раздают населению маски
Andrew Kelly/Reuters

Власти Нью-Йорка стали бесплатно раздавать горожанам маски из-за смога от лесных пожаров в Канаде. Об этом сообщает РИА Новости.

Маски можно получить в библиотеках во всех пяти округах города.

Сейчас из-за пожаров Манхэттен заволкло легкой дымкой. Ситуация усугубляется из-за стоящей в Нью-Йорке с начала июля сильной жары.

В канадской провинции Онтарио бушуют сильные лесные пожары с конца мая. Власти эвакуировали несколько населенных пунктов. В последние дни пожар усилился из-за сухой и ветренной погоды.

13 июля телеканал BFMTV сообщил, что во Франции площадь лесного пожара увеличилась до 1 тыс. га. На фоне происшествия было снова остановлено движение поездов на участке высокоскоростной линии «Юго-Восток». В результате задержки на некоторых направлениях составляют более трех с половиной часов.

Ранее были подсчитаны потери Европы из-за аномальной жары.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
В едином пособии на детей могут отказать даже за перевод на карту. Из-за чего еще можно остаться без выплаты в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!