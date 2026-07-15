В Канаде заметили «адский» поезд

SHOT: в Канаде поезд проехал через огненную ловушку лесного пожара

В Канаде поезд проехал сквозь огненную ловушку, появившуюся из-за лесного пожара. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

По информации журналистов, «адский» поезд оказался в эпицентре возгорания в районе населенного пункта Армстронг в Онтарио.

«Машинистам оставалось лишь снимать происходящее на видео.<...> В похожей ситуации оказалось еще несколько составов. Все они были вынуждены остановиться», — говорится в посте.

В канадской провинции Онтарио бушуют сильные лесные пожары с конца мая. Власти эвакуировали несколько населенных пунктов. В последние дни пожар усилился из-за сухой и ветренной погоды.

13 июля телеканал BFMTV сообщал, что во Франции площадь лесного пожара увеличилась до 1 тыс. га.

На фоне происшествия было снова остановлено движение поездов на участке высокоскоростной линии «Юго-Восток». В результате задержки на некоторых направлениях составляют более трех с половиной часов.

Также, как сообщает канал, из-за возгорания повреждены несколько хозяйственных построек на ферме близ коммуны Нуази-сюр-Эколь, Жители сами пытались потушить их до приезда специалистов. Кроме того, пожар достиг конно-спортивного клуба в Фонтенбло — животных эвакуируют.

Ранее были подсчитаны потери Европы из-за аномальной жары.