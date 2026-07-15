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Общество

В Венесуэле увеличилось число жертв землетрясения

Число жертв землетрясений в Венесуэле возросло до 4829
Leonardo Fernandez Viloria/Reuters

Число погибших в результате двойного землетрясения в Венесуэле 24 июня возросло до 4829 человек. Об этом спикер Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес сообщил в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в результате землетрясения пострадали 16 740 человек, было спасено – 6 462.

В 106 лагерях временного содержания были размещены 20 857 человек, без жилья в результате землетрясения остались 17 907 человек.

24 июня на территории Венесуэлы произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. Они стали одними из самых сильных в республике за более чем 100 лет. Эпицентры природных катаклизмов располагались в районе города Морон в штате Карабобо, примерно в 160 км к западу от Каракаса. В результате подземных толчков пострадали тысячи человек.

12 июля в пресс-службе МЧС России рассказали, что Венесуэле предано 22 тонны гуманитарной помощи. Как уточнили в ведомстве, жители республики получат продукты питания, палатки, инженерное оборудование и предметы первой необходимости.

Ранее в Венесуэле произошло новое землетрясение.

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