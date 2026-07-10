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Общество

В Венесуэле произошло новое землетрясение

На севере Венесуэлы произошло землетрясение магнитудой 3,9
Uwe Anspach/Global Look Press

В Венесуэле около 11:00 по местному времени (18:00 мск) произошло землетрясение магнитудой 3,9. Об этом сообщает Венесуэльский фонд сейсмологических исследований Funvisis.

По его информации, подземный толчок был зафиксирован в 10 километрах к северо-востоку от прихода Найгуата, штат Ла-Гуайра.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местных жителей, в районе Лас-Мерседес на востоке Каракаса была осуществлена эвакуация зданий, так как землетрясение ощущалось на этой территории достаточно сильно. В жилом районе Фуэрте-Тиуна на юго-западе венесуэльской столице жители тоже покинули свои дома в качестве меры предосторожности после подземного толчка.

Вечером 24 июня в Венесуэле произошли два сильных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 с интервалом 39 секунд. По данным Геологической службы США, первый толчок был зарегистрирован в 18:04 по местному времени. Эпицентры находились в районе города Морон в штате Карабобо, примерно в 160 км к западу от Каракаса. Очаг более мощного землетрясения залегал на глубине 10 км. Число не выживших в результате сейсмособытий достигло почти 3,9 тыс. человек.

Эти землетрясения стали одними из самых сильных в стране за более чем 100 лет.

Ранее землетрясение сдвинуло Японию.

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