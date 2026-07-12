В МЧС России рассказали о переданной Венесуэле гуманитарной помощи

МЧС России передало 22 тонны гуманитарной помощи для населения Венесуэлы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В МЧС отметили, что Венесуэле передали продукты питания, палатки, инженерное оборудование и предметы первой необходимости.

Также ведомство доставило в республику аэромобильный госпиталь министерства здравоохранения России с необходимым оборудованием и специалистами. Они будут оказывать помощь пострадавшему населению.

12 июля сообщалось, что второй самолет с гуманитарной помощью из России прибыл в Венесуэлу, пострадавшую в результате мощных землетрясений.

В публикации утверждается, что первый самолет с 10 тоннами гуманитарной помощи из России прибыл в Венесуэлу накануне. Он доставил продукты питания, одеяла и предметы первой необходимости.

24 июня на территории Венесуэлы произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. Они стали одними из самых сильных в республике за более чем 100 лет. Эпицентры природных катаклизмов располагались в районе города Морон в штате Карабобо, примерно в 160 км к западу от Каракаса. В результате подземных толчков пострадали тысячи человек. Около 3,9 тыс. жителей спасти не удалось.

Ранее в Венесуэле подсчитали, сколько человек лишились дома из-за недавних землетрясений.