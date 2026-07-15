Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса Надеждина
Общество

Москвичей предупредили о дожде с грозой в ближайшие часы

КГХ: в Москве ожидаются дождь, гроза и усиление ветра в ближайшие часы
Владимир Астапкович/РИА Новости

В ближайшие часы в Москве ожидаются кратковременный дождь, гроза и усиление ветра до 15 м/с. Об этом сообщил столичный комплекс городского хозяйства (КГХ) в Telegram-канале.

«Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили», — говорится в сообщении.

В КГХ добавили, что непогода продлится до конца суток.

Утром 15 июля главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что в столичном регионе к концу текущей недели погоду будет формировать область повышенного атмосферного давления. На этом фоне будет умеренно тепло и без осадков.

Накануне Позднякова сообщила, что в ночь на 17 июля температура воздуха в Москве может опуститься до +12°C. Днем по ее словам, заметного похолодания не будет: температура останется в пределах климатической нормы, составив +20…+25°C.

Ранее москвичей предупредили о росте атмосферного давления.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
В едином пособии на детей могут отказать даже за перевод на карту. Из-за чего еще можно остаться без выплаты в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!