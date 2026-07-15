Москвичей предупредили о дожде с грозой в ближайшие часы

В ближайшие часы в Москве ожидаются кратковременный дождь, гроза и усиление ветра до 15 м/с. Об этом сообщил столичный комплекс городского хозяйства (КГХ) в Telegram-канале.
«Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили», — говорится в сообщении.
В КГХ добавили, что непогода продлится до конца суток.
Утром 15 июля главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что в столичном регионе к концу текущей недели погоду будет формировать область повышенного атмосферного давления. На этом фоне будет умеренно тепло и без осадков.
Накануне Позднякова сообщила, что в ночь на 17 июля температура воздуха в Москве может опуститься до +12°C. Днем по ее словам, заметного похолодания не будет: температура останется в пределах климатической нормы, составив +20…+25°C.
Ранее москвичей предупредили о росте атмосферного давления.