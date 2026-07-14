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Общество

Москвичей предупредили о росте атмосферного давления

Гидрометцентр России: в Москве на этой неделе вырастет атмосферное давление
Александр Вильф/РИА «Новости»

Рост атмосферного давления прогнозируется в Москве на текущей неделе. Об этом журналистам ТАСС рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

По словам синоптика, в начале недели атмосферное давление в российской столице составит 742 миллиметра ртутного столба. При этом 15 и 16 июля показатель будет соответствовать норме, а 17 июля незначительно его превысит и достигнет 751 миллиметра ртутного столба. В выходные атмосферное давление начнет снижаться, добавила специалист.

Макарова обратила внимание, что такие изменения атмосферного давления считаются плавными. Летом данный процесс наблюдается довольно часто.

До этого главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что 15 июля в Москве ожидается теплая погода с дождями. Осадки будут кратковременными, может выпасть до 10 миллиметров. Температура воздуха ночью составит от +16°C до +18°C, а днем — от +23°C до +25°C. Ветер будет северным, скорость его порывов составит 5–10 м/с. В Московской области столбики термометров покажут +13–18°C ночью и +20–25°C днем.

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