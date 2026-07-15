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Общество

Во Франции началось судебное заседание по делу основательницы SOS Donbass

Адвокат де Вель: основательницу SOS Donbass Новикову допросят в суде в Париже
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В Париже началось судебное заседание, в ходе которого допросят основательницу организации SOS Donbass Анну Новикову. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Филипп де Вель.

«Это третий и, надеюсь, заключительный допрос. Он не связан с запросами на ее освобождение под судебный контроль», — сказал юрист.

В ноябре прошлого года издание Parisien сообщило, что 40-летняя Анна Н. и 63-летний француз Венсан П. арестованы сотрудниками Главного управления внутренней безопасности Франции. Их обвинили в «сговоре с иностранным государством» и «сборе информации, представляющей интерес для иностранного государства».

Власти республики утверждают, что подозреваемые «были завербованы российскими спецслужбами и работали под видом гуманитарной деятельности». Оба задержанных отрицали предъявленные обвинения.

В мае 2026 года суд Франции отказал Новиковой в выходе из тюрьмы под судебный надзор. В российском посольстве отметили, что, к сожалению, пока не удается добиться изменения меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

Ранее российский военкор призвал поддержать Анну Новикову, арестованную во Франции.

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