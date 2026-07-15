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Политика

Российский военкор призвал поддержать Анну Новикову, арестованную во Франции

Поддубный призвал поддержать арестованную французами основательницу SOS Donbass
Валерий Мельников/РИА Новости

Военный корреспондент, Герой России Евгений Поддубный призвал поддержать одну из основательниц гуманитарной организации SOS Donbass Анну Новикову, которая была арестована во Франции. Журналист прокомментировал ситуацию в своем канале в мессенджере «Макс».

Он обратил внимание, что Новикова совместно с французскими активистами занималась сбором гуманитарной помощи для гражданским в Донбассе, неоднократно посещала его лично и организовывала в Париже мероприятия в поддержку жителей региона. Однако французская контрразведка DGSI обвинила женщину в шпионаже в пользу РФ, в связи с чем Поддубный назвал дело политически мотивированным. По его словам, в настоящее время российские дипломаты делают все возможное, чтобы добиться освобождения основательницы SOS Donbass.

«Новикову лишили свободы за убеждения и за то, что говорила и говорит правду. Мы своих не бросаем — это ж не просто лозунг, а прямое руководство к действиям. <...> Надо поддержать Анну. Когда человек бьется за свои убеждения, поддержка всегда очень нужна», — написал военкор.

Он добавил, что 15 июля в Париже должно состояться очередное судебное заседание, на котором будет рассматриваться вопрос о назначенной женщине мере пресечения.

СМИ сообщили об аресте Анны Новиковой во Франции в ноябре прошлого года. Издание Parisien писало, что основательницу SOS Donbass обвинили в «сговоре с иностранным государством» и «сборе информации, представляющей интерес для иностранного государства». Вместе с женщиной под стражу был взят француз Венсан П. Они оба отрицали обвинения в работе на российские спецслужбы.

3 июня 2026 года адвокат россиянки Филипп де Вель рассказал, что суд в Париже отклонил апелляцию его клиентки, которая пыталась оспорить свой арест.

Ранее в министерстве иностранных дел России прокомментировали арест Анны Новиковой.

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