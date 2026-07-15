Российский военкор призвал поддержать Анну Новикову, арестованную во Франции

Военный корреспондент, Герой России Евгений Поддубный призвал поддержать одну из основательниц гуманитарной организации SOS Donbass Анну Новикову, которая была арестована во Франции. Журналист прокомментировал ситуацию в своем канале в мессенджере «Макс».

Он обратил внимание, что Новикова совместно с французскими активистами занималась сбором гуманитарной помощи для гражданским в Донбассе, неоднократно посещала его лично и организовывала в Париже мероприятия в поддержку жителей региона. Однако французская контрразведка DGSI обвинила женщину в шпионаже в пользу РФ, в связи с чем Поддубный назвал дело политически мотивированным. По его словам, в настоящее время российские дипломаты делают все возможное, чтобы добиться освобождения основательницы SOS Donbass.

«Новикову лишили свободы за убеждения и за то, что говорила и говорит правду. Мы своих не бросаем — это ж не просто лозунг, а прямое руководство к действиям. <...> Надо поддержать Анну. Когда человек бьется за свои убеждения, поддержка всегда очень нужна», — написал военкор.

Он добавил, что 15 июля в Париже должно состояться очередное судебное заседание, на котором будет рассматриваться вопрос о назначенной женщине мере пресечения.

СМИ сообщили об аресте Анны Новиковой во Франции в ноябре прошлого года. Издание Parisien писало, что основательницу SOS Donbass обвинили в «сговоре с иностранным государством» и «сборе информации, представляющей интерес для иностранного государства». Вместе с женщиной под стражу был взят француз Венсан П. Они оба отрицали обвинения в работе на российские спецслужбы.

3 июня 2026 года адвокат россиянки Филипп де Вель рассказал, что суд в Париже отклонил апелляцию его клиентки, которая пыталась оспорить свой арест.

Ранее в министерстве иностранных дел России прокомментировали арест Анны Новиковой.