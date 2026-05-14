Во Франции задержанной россиянке отказали в выходе из тюрьмы под судебный надзор

Суд Франции отказал задержанной россиянке Анне Новиковой, которая является основательницей ассоциации по помощи жителям Донбасса SOS Donbass, в выходе из тюрьмы под судебный надзор. Об этом сообщили РИА Новости в российском посольстве в Париже.

В дипмиссии отметили, что, к сожалению, пока не удается добиться изменения меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

«Как сообщали ранее, посольство предоставило в этих целях гарантии ее размещения в принадлежащей ему квартире недалеко от Парижа. Однако рассматривавший этот вопрос 13 мая французский судья вынес решение об отказе выпустить Анну Новикову под судебный надзор», — уточнили в посольстве.

В ноябре прошлого года издание Parisien написало, что 40-летняя Анна Н. и 63-летний француз Венсан П. арестованы сотрудниками Главного управления внутренней безопасности Франции. Их обвинили в «сговоре с иностранным государством» и «сборе информации, представляющей интерес для иностранного государства».

Власти республики утверждают, что подозреваемые «были завербованы российскими спецслужбами и работали под видом гуманитарной деятельности». Оба задержанных отрицали предъявленные обвинения.

Ранее во Франции задержали мужа и подругу обвиняемой в шпионаже россиянки.

 
