Ученые предупредили, что мощные наводнения в России будут случаться чаще

SHOT: мощные наводнения будут чаще случаться в РФ из-за глобального потепления

Сильные наводнения в России будут случаться чаще из-за глобального потепления. Об этом сообщает издание Life со ссылкой на SHOT.

Отмечается, что сильнее всего климатические изменения почувствуют на себе жители Урала, Сибири, Дальнего Востока и Северного Кавказа.

В Оренбургской, Курганской, Челябинской и Свердловской областях, а также в Башкирии начали происходить паводки, которые еще несколько десятилетий назад считались крайне редкими. В Краснодарском крае, Ставрополье и Дагестане происходят ливневые паводки, когда за несколько часов выпадает месячная норма осадков.

По словам доктора технических наук РУДН Владимира Тетельмина, главной причиной климатических изменений стало глобальное потепление. Чем теплее становится климат, тем больше влаги испаряется с поверхности Мирового океана, а затем выпадает в виде экстремальных ливней. Еще один тревожный показатель — рост водности крупнейших сибирских рек, рассказал ученый.

Тетельмин добавил, что объем воды в Оби, Енисее, Лене и Амуре увеличивается примерно на 0,5% в год, что ведет к увеличению количества осадков.

13 июля президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с паводками в Дагестане остается сложной. В начале месяца в регионе прошли сильные дожди, вызвавшие подтопления и размыв дорог в нескольких районах. В Кизилюртовском районе объявили эвакуацию жителей села Манапкала из-за угрозы подъема воды в реке Сулак. Аналогичные меры коснулись Нечаевки, Нижнего Чирюрта и Султанянгиюрта.

Ранее в Забайкальском крае вышедшие из берегов реки затопили дома и дороги.