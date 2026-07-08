Людей эвакуируют в дагестанском селе из-за возможного поднятия воды в реке Сулак

Власти Кизилюртовского района приступили к эвакуации жителей населенного пункта Манапкала. Об этом ТАСС рассказал временно исполняющий полномочия главы Кизилюртовского района Магомед-Гаджияв Кадиев.

По его словам, были получены рекомендации по эвакуации жителей четырех населенных пунктов: Нижний Чирюрт, Манапкала, Султанянгиюрт и Нечаевка.

Кадиев добавил, что сейчас специалисты эвакуируют жителей трех улиц Манапкалы, где находятся около 50 домовладений с населением порядка 300 человек. В других населенных пунктах угрозы людям нет.

До этого в МЧС заявили, что в Дагестане в результате непогоды без электроснабжения остаются 30 тысяч жителей 48 населенных пунктов. В ведомстве добавили, что в настоящее время угроза подтопления жилых домов сейчас распространяется на четыре населенных пункта республики: Нижний Чирюрт, Манапкала, Султанянгиюрт и Нечаевка. Местным властям рекомендовали организовать эвакуацию жителей.

Ранее в Забайкальском крае вышедшие из берегов реки затопили дома и дороги.