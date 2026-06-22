В Забайкальском крае вышедшие из берегов реки затопили дома и дороги

Сильнейший паводок затопил дома и дороги в Чернышевском округе Забайкальского края. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Прошедшие дожди значительно подняли уровень сразу нескольких рек, залив пять населенных пунктов. В Аксеново-Зиловском и Букачаче вода добралась до жилых домов и десятков участков.

От стихии пострадали три дома, 46 дворов и три километра дорог. В зону подтопления попали 147 местных жителей, включая 32 ребенка. В настоящее время в Чернышевском округе действует режим повышенной готовности. В МЧС сообщили, что пункты временного размещения пока не готовят.

16 июня сообщалось, что в Дагестане из-за обильных осадков обрушились опоры автомобильного моста через реку Рубас.

4 июня в Славянском районе Краснодарского края после прорыва дамбы ввели режим чрезвычайной ситуации.

Ранее на Кубани произошел перелив воды из русла реки.