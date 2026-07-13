Путин оценил ситуацию с паводками в Дагестане

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с паводками в Дагестане остается сложной. Об этом он сказал на форуме «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) «Все для Победы!», сообщает РИА Новости.

Глава государства ознакомился с выставкой и пообщался с добровольцами движения. Руководитель регионального исполкома ОНФ в Запорожской области Сергей Бильченко доложил президенту о гуманитарной миссии в Дагестане. Активисты Народного фронта выехали в регион весной после мощных паводков и в течение 35 дней помогали пострадавшим: вывозили людей, откачивали воду и доставляли продукты.

«Там еще сейчас непростая ситуация», — сказал Путин, выслушав доклад.

7-8 июля в Дагестане прошли сильные дожди, вызвавшие подтопления и размыв дорог в нескольких районах. В Кизилюртовском районе объявили эвакуацию жителей села Манапкала из-за угрозы подъема воды в реке Сулак. Аналогичные меры коснулись Нечаевки, Нижнего Чирюрта и Султанянгиюрта.

9 июля в Гергебильском районе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за подтопления. Власти сообщили, что газопровод в селе Маали оказался разрушен и затоплен, а дорога к Хаджалмахи перекрыта из-за обвала. Сейчас в республике нарушено транспортное сообщение с 60 населенными пунктами.

Ранее пострадавшим от паводка в Дагестане и Чечне выплатили более 2,5 млрд рублей.