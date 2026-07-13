Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса НадеждинаЦиклон «Бернадетт»
Общество

Путин оценил ситуацию с паводками в Дагестане

Путин: ситуация с паводками в Дагестане остается непростой
Зиявутдин Гаджиахмедов/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с паводками в Дагестане остается сложной. Об этом он сказал на форуме «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) «Все для Победы!», сообщает РИА Новости.

Глава государства ознакомился с выставкой и пообщался с добровольцами движения. Руководитель регионального исполкома ОНФ в Запорожской области Сергей Бильченко доложил президенту о гуманитарной миссии в Дагестане. Активисты Народного фронта выехали в регион весной после мощных паводков и в течение 35 дней помогали пострадавшим: вывозили людей, откачивали воду и доставляли продукты.

«Там еще сейчас непростая ситуация», — сказал Путин, выслушав доклад.

7-8 июля в Дагестане прошли сильные дожди, вызвавшие подтопления и размыв дорог в нескольких районах. В Кизилюртовском районе объявили эвакуацию жителей села Манапкала из-за угрозы подъема воды в реке Сулак. Аналогичные меры коснулись Нечаевки, Нижнего Чирюрта и Султанянгиюрта.

9 июля в Гергебильском районе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за подтопления. Власти сообщили, что газопровод в селе Маали оказался разрушен и затоплен, а дорога к Хаджалмахи перекрыта из-за обвала. Сейчас в республике нарушено транспортное сообщение с 60 населенными пунктами.

Ранее пострадавшим от паводка в Дагестане и Чечне выплатили более 2,5 млрд рублей.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Аллергия все чаще «стартует» после 30 лет. Что происходит и как это предотвратить? Объяснили врачи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!