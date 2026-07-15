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Общество

Россиянам рассказали, что нужно делать при принуждении к увольнению

HR-эксперт Санина: принуждение к увольнению – это нарушение трудовых прав
YURII MASLAK/Shutterstock/FOTODOM

Принуждение руководства к увольнению сотрудника – это нарушение трудовых прав. В таких ситуациях важно не идти на поводу у начальства и не спешить подавать заявление, а зафиксировать происходящее, посоветовала в беседе с RT директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

«Чаще всего давление выглядит как просьба «уйти по-хорошему», угрозы испортить характеристику, навесить дисциплинарные взыскания или оформить прогул», — отметила эксперт.

В таких случаях могут звучать угрозы, однако важно не принимать решение под давлением, не подписывать непонятные документы, а попросить предоставить распоряжение и претензии в письменном виде. Важно сохранить переписку, служебные сообщения, контакты свидетелей и по возможности записать разговоры, отметила специалист. Если доходит до того, что сотрудника не допускают до рабочего места, нужно зафиксировать этот факт, чтобы впоследствии это не было оформлено как прогул.

В случаях, когда давление продолжается, нужно пожаловаться в госинспекцию труда, обратиться в прокуратуру и в суд, объяснила Санина. Она подчеркнула, что важно предоставить ведомствам не просто жалобу, а доказательства оказываемого давления, включая переписку, записи разговоров, показания свидетелей.

Даже уже подписанное заявление можно оспорить, так как трудовое законодательство гарантирует россиянам увольнение только при добровольном волеизъявлении – другие случаи, когда процедура проведена под давлением, можно оспорить, отметила эксперт. Она призвала не тянуть и постараться обратиться в суд в течение месяца после получения приказа и выдачи трудовой книжки.

«Если суд установит принуждение, работника могут восстановить на работе и присудить компенсации», — заключила Санина.

До этого HR-директор Level Group Валентина Романова объяснила, что при желании сотрудника уволиться по собственному желанию даже отказ руководителя ставить подпись на заявлении с юридической точки зрения не мешает расторжению трудового договора. Все, что требуется от работника – это письменно уведомить начальство о намерении уйти с работы за две недели, подчеркнула она.

Ранее россиянам напомнили, из-за увольнения в какой форме можно подать в суд.

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