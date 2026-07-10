Россиянам напомнили, из-за увольнения в какой форме можно подать в суд

Увольнение должно происходить с соблюдением строгих правил. В ином случае вы можете подавать в суд, рассказала «Газете.Ru» Макка Салигова, адвокат адвокатской палаты Московской области, медиатор Центра юридической помощи и медиации МТПП.

Так, прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя (ст. 84.1 ТК РФ). Сотрудник обязательно должен быть ознакомлен с приказом под подпись. Помимо этого, работодатель также обязан, по требованию работника, выдать ему надлежащим образом заверенную копию приказа об увольнении.

«По закону работника обычно предупреждают об увольнении заранее, например, если компания сокращается или сокращается штат. По Трудовому кодексу РФ (ст. 180) такое предупреждение должно поступить не позже чем за два месяца до увольнения», — делится эксперт.

По ее словам, работодатели часто пытаются сообщить об увольнении через мессенджеры или электронную почту. Но такой способ не считается законным, если только это специально не прописано в трудовом договоре или во внутренних правилах компании.

«Дело в том, что простое сообщение не подтверждает увольнение: его мог отправить кто угодно, а не официальный представитель компании. К тому же любая переписка, будь то письмо на почту или диалог в мессенджере, — не заменяет официальный приказ об увольнении. Трудовой кодекс РФ четко устанавливает: сотрудник обязан ознакомиться с приказом об увольнении и поставить свою подпись. Лишь в случае, когда работник уклоняется от ознакомления, работодатель вправе отправить документ почтой», — подчеркивает адвокат Салигова.

Электронная переписка может стать официальным уведомлением только при двух условиях: если в трудовом договоре или во внутренних правилах компании прямо сказано, что такой обмен документами допустим, и если сообщение подписано усиленной электронной подписью.

«Если увольнение прошло с нарушениями, у работника есть возможность защитить свои права. Он может обратиться в Государственную инспекцию труда: там проверят, соблюдал ли работодатель закон. При признаках серьезных нарушений стоит подать жалобу в прокуратуру. А если нужно восстановить справедливость и, возможно, вернуться на работу, нужно идти в суд», — отмечает адвокат.

Важно помнить о сроках: по ст. 392 ТК РФ у работника есть всего один месяц, чтобы подать в суд по искам о восстановлении на работу. Этот срок начинается со дня, когда ему выдали копию приказа об увольнении или трудовую книжку.

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