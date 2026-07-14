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Общество

Россиянам объяснили, может ли работодатель заблокировать увольнение

Специалист Романова: увольнение вступает в силу даже без подписи руководителя
Lee Charlie/Shutterstock/FOTODOM

Если сотрудник увольняется по собственному желанию, то даже отказ руководителя ставить подпись на заявлении с юридической точки зрения не мешает расторжению трудового договора. Все, что требуется от работника – это письменно уведомить начальство о намерении уйти с работы за две недели, пояснила в беседе с RT HR-директор Level Group Валентина Романова.

«Важно понимать, что две недели — это максимальный срок, на который работодатель может попросить сотрудника остаться на рабочем месте, но по договорённости срок может быть и меньше, — подчеркнула она. — В любом случае работодатель не имеет права отказывать сотруднику в увольнении по собственному желанию».

Специалист пояснила, что соответствующее право сотрудника закреплено в ТК РФ, поэтому процедура увольнения требует лишь одной подписи – самого работника, а отметка руководства больше носит информационный характер для отдела кадров и бухгалтерии.

Если начальник игнорирует заявление, отказывается принимать и подписывать его, то единственное, что требуется сделать – это зафиксировать факт письменного уведомления компании об увольнении. Для этого нужно отнести заявление в отдел кадров и попросить поставить на нем дату приема, должность и подпись – со следующего дня начинается отсчет последних двух рабочих недель.

В случае, если и этот способ не сработал и документ отказываются принимать, нужно отправить заявление заказным письмом с уведомлением о вручении. Со дня, следующего за днем вручения письма, начинается отсчет двухнедельной отработки.

После завершения двух недель работник имеет право прекратить деятельность. Если к этому моменту компания не выплатила расчет, то сотрудник имеет право пожаловаться в Госинспекцию по труду, прокуратуру или обратиться в суд, заключила Романова.

Ранее россиянам напомнили, из-за увольнения в какой форме можно подать в суд.

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