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Общество

В Дагестане загорелся кинотеатр

Пожар произошел в кинотеатре «Октябрь» в Махачкале
Ekaterina Sychkova/Global Look Press

Возгорание произошло внутри кинотеатра «Октябрь» в Махачкале. Об этом сообщает Telegram-канал »Дагестан 24/7».

На опубликованных кадрах видно задымление. На месте ЧП работают экстренные службы.

В конце мая произошел пожар в Русском драматическом театре в Махачкале. Огонь распространился на площади 50 квадратных метров. Сообщалось, что горит цех реквизита. Республиканский Русский драматический театр им. М.Горького – первый профессиональный театр республики. Он был открыт в октябре 1924 года.

В ноябре прошлого года 16-летний подросток устроил пожар в кинотеатре московского торгового центра «Авиапарк». Возгорание потушили, а поджигателя задержали. На допросе он заявил, что действовал под давлением неизвестного, представившегося сотрудником правоохранительных органов. По его словам, он познакомился в сети с девушкой, которая выманила у него геолокацию, после чего его обвинили в поддержке Украины. Парня убедили купить бензин и поджечь кинозал.

Ранее в Дагестане потушили пожар на магистральном газопроводе.

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