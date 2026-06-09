В Дагестане потушили пожар на магистральном газопроводе

МЧС: пожар на газопроводе в Дагестане потушен

Пожар на магистральном газопроводе в Кизилюртовском районе Дагестана потушен. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

«По уточненной информации, произошла разгерметизация трубы между населенными пунктами Бавтугай и Гельбах Кизилюртовского района на магистральном газопроводе Моздок — Казимагомед с последующим факельным горением высотой до 15 метров», — рассказали в ведомстве.

В МЧС отметили, что в 22:40 мск пожар был полностью ликвидирован.

По данным пресс-службы, в результате инцидента пострадавших нет.

Вечером 9 июня на магистральном газопроводе в Дагестане произошли три взрыва. По данным МЧС России, диаметр взорвавшегося газопровода составляет 1200 мм. На место происшествия направили необходимые силы — всего от РСЧС привлекли 25 человек и семь единиц техники, в том числе от МЧС 12 человек и три единицы техники.

Ранее несколько человек пострадали при взрыве газа в частном доме в Ингушетии.